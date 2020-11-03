COVID-19 не остановить? Иммунолог о том, что затормозит пандемию
Доктор медицинских наук в эфире НСН перечислил факторы, влияющие на распространение коронавируса
В ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире будет очень тяжелой, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По ее словам, критическая ситуация отчетливо наблюдается в Северном полушарии.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, Владислав Жемчугов в эфире НСН не согласился с мнением Вуйнович, усомнившись, что полушарие может иметь какое-то значение при распространении вируса.
«Единый процесс идет - пандемия. Она не закончится до достижения 70% переболевших в планетарном масштабе, должна сформироваться такая иммунная прослойка. Пандемии невозможно противодействовать, можно лишь притормозить с помощью ограничительных мер. Процесс замедлится, но не остановится», - сказал он.
Жемчугов также назвал факторы, которые влияют на распространение пандемии.
«Это зависит от климатического сезона. Сейчас осень в Северном полушарии, а когда наступит март, будет в Южном. Уже в Бразилии и Аргентине тяжело болеют, это какое полушарие? Имеет значение плотность населения, условия жизни. Сравните Западную Европу по плотности коммуникации и Бразилию - это смешно. Плюс вакцинация ускорит процесс формирования иммунной прослойки», - напомнил терапевт.
За минувшие сутки в России выявили 18 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Рекорд был достигнут 1 ноября, когда зарегистрировали 18 665 случаев за день. Больше всего заболевших находится в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru