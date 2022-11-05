Иммерсивный музей на Красный площади за первые два часа работы посетили более 20 тыс человек
Интерактивный музей на Красной площади, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года, за первые два часа работы посетили более 20 тыс. человек. Об этом журналистам сообщила руководитель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
«В этом году у нас формат иммерсивного музея под открытым небом, который относит нас к событиям в Москве 1941 года. Здесь есть инсталляции, которые покажут сам исторический парад, особое внимание в этом году мы уделили женщинам, которые работали здесь и делали для фронта все необходимое. За первые два часа музей посетили уже более 20 тыс. наших горожан», - сказала Екатерина Драгунова.
Она добавила, что среди экспонатов музея представлен «Оскар», который в 1943 году получил советский документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой».
«Здесь идет аудиоспектакль, очень много подлинных фотографий москвичей, которые уходили отсюда прямо на фронт. Также есть уникальная возможность увидеть первый «Оскар», который получила наша страна в 1943 году за фильм об обороне Москвы», - пояснила Екатерина Драгунова.
Интерактивный музей на Красной площади будет работать до 7 ноября.
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