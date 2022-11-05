Эксперт: Молодежь сегодня помнит о подвигах людей во время ВОВ
Молодежь сегодня помнит о подвигах людей во время Великой Отечественной войны. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил руководитель проекта «Город героев Москва» Дмитрий Курбанов.
«Молодежь не забывает. Как можно понять забывает или нет: 9 мая огромное количество молодежи принимает участие в акции «Бессмертный полк», мы это можем увидеть на реконструкциях, в которых молодежь участвует, в музеях, молодежь интересуется историей, все это есть», - сказал Дмитрий Курбанов.
По его словам, молодежь также заинтересована в сохранении исторической памяти.
«Почему нужно помнить, я расскажу, наверное, на своем примере, потому что у меня в семье огромное количество героев, которые были на фронтах. Кто-то даже дошел до Берлина, а кто-то был подо Ржевом. Все они воевали и делали так, чтобы в том числе и я жил сейчас под мирным небом. Вот если я конкретно это забуду, то получается они зря рисковали своей жизнью, делали так, чтобы мирное небо было над головой», - добавил Дмитрий Курбанов.
Напомним, с 5 по 7 ноября на Красной площади работает интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года. На площади проходят театрализованные представления. Кроме того, можно посмотреть парад войск на Красной площади 7 ноября 1941 года и Парад Победы в Москве в 1945 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 617 / сут.
Умерли
391 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+7 819 / сут.
- По всей строгости закона. Все виновные в гибели людей в клубе «Полигон» должны быть наказаны
- Генсек НАТО оценил возможность применения Россией ядерного оружия на Украине
- Американский экономист указал на ошибку Запада в отношениях с Россией
- Стремоусов рассказал о работе реактивной артиллерии на Херсонском направлении
- В Иране подтвердили поставки дронов в Россию до начала конфликта на Украине
- Умер бывший первый заместитель мэра Москвы Петр Аксенов
- Сомнительное заведение. Из-за пожара в кафе Костромы произошла массовая гибель людей
- СМИ: КНДР совершила запуск четырех баллистических ракет в сторону Жёлтого моря
- Минобороны: ВС России выявили и уничтожили группу иностранных наемников
- Эксперт: Посвященный параду 1941 года музей в Москве позволит людям вспомнить о защитниках Родины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru