Эксперт: Молодежь сегодня помнит о подвигах людей во время ВОВ

«Молодежь не забывает. Как можно понять забывает или нет: 9 мая огромное количество молодежи принимает участие в акции «Бессмертный полк», мы это можем увидеть на реконструкциях, в которых молодежь участвует, в музеях, молодежь интересуется историей, все это есть», - сказал Дмитрий Курбанов.

По его словам, молодежь также заинтересована в сохранении исторической памяти.

«Почему нужно помнить, я расскажу, наверное, на своем примере, потому что у меня в семье огромное количество героев, которые были на фронтах. Кто-то даже дошел до Берлина, а кто-то был подо Ржевом. Все они воевали и делали так, чтобы в том числе и я жил сейчас под мирным небом. Вот если я конкретно это забуду, то получается они зря рисковали своей жизнью, делали так, чтобы мирное небо было над головой», - добавил Дмитрий Курбанов.

Напомним, с 5 по 7 ноября на Красной площади работает интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года. На площади проходят театрализованные представления. Кроме того, можно посмотреть парад войск на Красной площади 7 ноября 1941 года и Парад Победы в Москве в 1945 году.



