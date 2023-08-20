Именем погибшей Дарьи Дугиной назовут улицу в Донецке

«В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу ее именем. Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко», — отметил он.

Пушилин назвал Дарью Дугину героем. По его словам, она была настоящим патриотом, часто приезжала в ДНР, открыто поддерживала СВО и рассказывала правду о конфликте на Украине.

20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль, которым управляла журналистка Дарья Дугина. Убийство было подготовлено украинскими спецслужбами. Исполнительницей теракта оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, передает «Радиоточка НСН».





