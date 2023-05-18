«Им разрешается все!»: В Союзе пешеходов назвали способ «борьбы» с электросамокатами
Председатель движения Владимир Соколов поддержал идею ввести права на использование электросамокатов, но отметил, что нужно убрать их с проезжей части и тротуаров.
Электросамокаты небезопасно использовать на тротуарах и проезжей части, для них нужно строить больше велодорожек, заявил председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с НСН.
Ранее первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил ввести в России права на использование электросамокатов по аналогии со скутерами. По его мнению, выдавать их стоит с 16 лет. Соколов поддержал эту идею, но отметил, что в Союзе безрезультатно говорят об этом уже с 2019 года.
«С этой идеей мы выступаем с 2019 года. Это совпадает с нашим мнением на 100%. Правила дорожного движения превратились в противоречивый документ. Появился новый «гендер», который может ездить по велодорожкам, а также по тротуарам и обочине. Электросамокатам даже разрешается ездить по проезжей части для граждан с 14 лет. Электросамокат сложно заметить на дорогах. Конечно, вариант только один – строительство велодорожек, которые будут отделены от проезжей части и от тротуара. На тех улицах, где это возможно, за счет сужения проезжей части. Это сезонный вид транспорта, такие дорожки нужны не везде», - отметил Соколов.
Собеседник НСН объяснил, что сейчас электросамокаты фактически приравниваются к велосипедам, а водители зачастую не несут никакой ответственности за «ДТП».
«Электросамокаты являются источником повышенной опасности. Они могут быть отнесены к мопедам или мотоциклам, но они названы транспортными средствами. У нас велосипед это тоже транспортное средство, ответственность у водителя такая же, как у пешехода. Водители не отвечают за то, что они не умеют кататься, за то, что на кого-то наехали. Всего два года ответственность, если человека сбили непреднамеренно. Мы имеем статистику только по водителям. За прошлый год 19 погибших, около 900 раненых, а наезды на пешеходов не учитывались, потому что должно быть оформлено ДТП, а этого не происходит», - заключил он.
Ранее сенатор Андрей Клишас предложил запретить езду на электросамокатах по городским улицам. Парламентарий предлагает использовать электросамокаты только в парках и частных поселках. При этом он уточнил, что использование электросамокатов в частных поселках допустимо, но при условии согласия собственников домов, передает «Радиоточка НСН».
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