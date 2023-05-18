«Им разрешается все!»: В Союзе пешеходов назвали способ «борьбы» с электросамокатами

«С этой идеей мы выступаем с 2019 года. Это совпадает с нашим мнением на 100%. Правила дорожного движения превратились в противоречивый документ. Появился новый «гендер», который может ездить по велодорожкам, а также по тротуарам и обочине. Электросамокатам даже разрешается ездить по проезжей части для граждан с 14 лет. Электросамокат сложно заметить на дорогах. Конечно, вариант только один – строительство велодорожек, которые будут отделены от проезжей части и от тротуара. На тех улицах, где это возможно, за счет сужения проезжей части. Это сезонный вид транспорта, такие дорожки нужны не везде», - отметил Соколов.

Собеседник НСН объяснил, что сейчас электросамокаты фактически приравниваются к велосипедам, а водители зачастую не несут никакой ответственности за «ДТП».

«Электросамокаты являются источником повышенной опасности. Они могут быть отнесены к мопедам или мотоциклам, но они названы транспортными средствами. У нас велосипед это тоже транспортное средство, ответственность у водителя такая же, как у пешехода. Водители не отвечают за то, что они не умеют кататься, за то, что на кого-то наехали. Всего два года ответственность, если человека сбили непреднамеренно. Мы имеем статистику только по водителям. За прошлый год 19 погибших, около 900 раненых, а наезды на пешеходов не учитывались, потому что должно быть оформлено ДТП, а этого не происходит», - заключил он.

Ранее сенатор Андрей Клишас предложил запретить езду на электросамокатах по городским улицам. Парламентарий предлагает использовать электросамокаты только в парках и частных поселках. При этом он уточнил, что использование электросамокатов в частных поселках допустимо, но при условии согласия собственников домов, передает «Радиоточка НСН».

