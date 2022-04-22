СМИ: против журналиста Ильи Красильщика возбудили уголовное дело о фейках

Уголовное дело о фейках про российскую армию возбудили в отношении журналиста и бывшего издателя «Медузы» (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) Ильи Красильщика, сообщает издание Baza.

Путин: Ситуация в украинской Буче - фейк

По его информации, дело возбудили после того, как журналист разместил в соцсетях пост, посвящённый событиям в украинском городе Буча. Красильщику грозит до трёх лет лишения свободы.

Сам журналист заявил, что официально ему о возбуждении дела «ещё никто не сообщал».

«Об уголовном деле я узнал из сообщения «Базы». Я не собираюсь в Россию, поэтому пусть горят в аду», - подчеркнул Красильщик.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следователи возбудили уголовное дело после украинской провокации в Буче Киевской области, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФФейкУголовное ДелоЖурналистыСМИ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры