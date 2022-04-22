СМИ: против журналиста Ильи Красильщика возбудили уголовное дело о фейках

По его информации, дело возбудили после того, как журналист разместил в соцсетях пост, посвящённый событиям в украинском городе Буча. Красильщику грозит до трёх лет лишения свободы.

Сам журналист заявил, что официально ему о возбуждении дела «ещё никто не сообщал».

«Об уголовном деле я узнал из сообщения «Базы». Я не собираюсь в Россию, поэтому пусть горят в аду», - подчеркнул Красильщик.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следователи возбудили уголовное дело после украинской провокации в Буче Киевской области, сообщает RT.

