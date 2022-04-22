СМИ: против журналиста Ильи Красильщика возбудили уголовное дело о фейках
Уголовное дело о фейках про российскую армию возбудили в отношении журналиста и бывшего издателя «Медузы» (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) Ильи Красильщика, сообщает издание Baza.
По его информации, дело возбудили после того, как журналист разместил в соцсетях пост, посвящённый событиям в украинском городе Буча. Красильщику грозит до трёх лет лишения свободы.
Сам журналист заявил, что официально ему о возбуждении дела «ещё никто не сообщал».
«Об уголовном деле я узнал из сообщения «Базы». Я не собираюсь в Россию, поэтому пусть горят в аду», - подчеркнул Красильщик.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следователи возбудили уголовное дело после украинской провокации в Буче Киевской области, сообщает RT.
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