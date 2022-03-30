Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

Народная артистка России Чулпан Хаматова уволилась из московского театра «Современник», где проработала 24 года, передают РИА Новости.

Директор театра Татьяна Баранова сообщила в среду, что актриса покинула труппу.

Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию

«Чулпан Хаматова по собственному желанию прекратила рабочие отношения с театром 23 марта 2022 года», - уточнила Баранова.

Вместе с детьми актриса перебралась на постоянное место жительства в Латвию.

Ранее Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин назвал «неприличным» отъезд Хаматовой из России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктрисаУвольнениеСовременникЧулпан Хаматова
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