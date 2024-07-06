Илон Маск заявил, что в США давно нет президента

Американский миллиардер Илон Маск написал в своих соцсетях о том, что в США давно нет президента.

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Соответствующий комментарий Маск оставил под статьей колумниста газеты The New York Times Росса Даутата.

Ранее президент США Джо Байден считает, что способен победить бывшего лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в свою очередь в беседе с НСН заявил, что Джо Байден не сможет составить достойную конкуренцию харизматичному и популярному Дональду Трампу, при этом заменить президента в Демократической партии никто не сможет.

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ФОТО: AP / ТАСС
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