Маск рассказал, как хотел бы назвать первый город на Марсе

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что хотел бы назвать первый город на Марсе словом «Бар».

Компания Маска SpaceX запустила бронирование мест для полетов в космос

Так он прокомментировал пост одного из пользователей соцсети Х, который предложил читателям определиться с названием первого человеческого поселения на красной планете.

«Бар», - написал американский бизнесмен.

После ответа Маска в комментариях стали появляться возможные названия, связанные с ним самим, например, Илонвиль и Маскбург.

Ранее Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется 20 лет и миллион человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: AP / ТАСС
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