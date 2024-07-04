Маск рассказал, как хотел бы назвать первый город на Марсе

Так он прокомментировал пост одного из пользователей соцсети Х, который предложил читателям определиться с названием первого человеческого поселения на красной планете.

«Бар», - написал американский бизнесмен.

После ответа Маска в комментариях стали появляться возможные названия, связанные с ним самим, например, Илонвиль и Маскбург.

Ранее Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется 20 лет и миллион человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

