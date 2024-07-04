Маск рассказал, как хотел бы назвать первый город на Марсе
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что хотел бы назвать первый город на Марсе словом «Бар».
Так он прокомментировал пост одного из пользователей соцсети Х, который предложил читателям определиться с названием первого человеческого поселения на красной планете.
«Бар», - написал американский бизнесмен.
После ответа Маска в комментариях стали появляться возможные названия, связанные с ним самим, например, Илонвиль и Маскбург.
Ранее Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется 20 лет и миллион человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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