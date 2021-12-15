Илон Маск стал «Человеком года» по версии Financial Times

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маска снова был признан «Человеком года». На этот раз первое место миллиардеру присудила газета Financial Times.

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В издании отметили, что бизнесмен почти десять лет практически в одиночку «создавал рынок для электромобилей», параллельно борясь с коррупцией.

Также в Financial Times заявили, что Маск был гиперактивен в Twitter и продвигал криптовалюты. Кроме того, были отмечены его достижения в космической сфере.

Ранее журнал Time признал Маска «Человеком года 2021», сообщает RT. По мнению издания, «немногие имели больше влияния на жизнь на Земле, а в перспективе и за её пределами», чем миллиардер.

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ФОТО: РИА Новости
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