Путин вошёл в ТОП-10 самых почитаемых мужчин 2021 года

Лидерами мужского списка стали экс-президент США Барак Обама, глава Microsoft Билл Гейтс и председатель КНР Си Цзиньпин, а замыкают ТОП-5 футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси.

На позициях с 6-й по 8-ю расположились актёр Джеки Чан, основатель SpaceX Илон Маск и премьер-министр Индии Нарендра Моди. На 10-м месте основатель Alibaba Джек Ма.

Список женщин, которыми больше всего восхищались в 2021 году возглавила бывшая первая леди США Мишель Обама, обогнавшая актрису Анджелину Джоли и королеву Великобритании Елизавета II.

Также в женский ТОП-10 вошли телеведущая Опра Уинфри и сразу три актрисы: Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон и Приянка Чопра. Замыкают «десятку» певица Тейлор Свифт, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и правозащитница Малала Юсуфзай.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» составила рейтинг самых обсуждаемых персон уходящего года, который возглавил президент России Владимир Путин, сообщают «Невские новости».

