Маск согласился и далее финансировать работу Starlink на Украине

«Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать украинское правительство», — заявил американский бизнесмен.

Около 20 тысяч планшетов Starlink находятся в распоряжении Вооруженных сил Украины. С помощью этой спутниковой связи ВСУ получили возможность перейти на новые качественные возможности по управлению войсками, заявил «Звезде» военный эксперт Роман Насонов.

