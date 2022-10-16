Маск согласился и далее финансировать работу Starlink на Украине
Миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил в Twitter, что продолжит финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине.
«Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать украинское правительство», — заявил американский бизнесмен.
Около 20 тысяч планшетов Starlink находятся в распоряжении Вооруженных сил Украины. С помощью этой спутниковой связи ВСУ получили возможность перейти на новые качественные возможности по управлению войсками, заявил «Звезде» военный эксперт Роман Насонов.
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