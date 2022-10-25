Илон Маск намерен закрыть сделку по покупке Twitter 28 октября

Американский предприниматель Илон Маск планирует закрыть сделку по покупке соцсети Twitter 28 октября.

Белый дом не ведет проверки деятельности Маска из-за его позиции по Украине

Маск берет в кредит у банков $13 млрд. Отмечается, что подготовка кредитного соглашения находится в процессе подписания.

В апреле Маск предложил $44 млрд долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%.

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ТЕГИ:Илон Маск
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