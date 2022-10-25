Илон Маск намерен закрыть сделку по покупке Twitter 28 октября

Маск берет в кредит у банков $13 млрд. Отмечается, что подготовка кредитного соглашения находится в процессе подписания.

В апреле Маск предложил $44 млрд долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%.

