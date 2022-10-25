Илон Маск намерен закрыть сделку по покупке Twitter 28 октября
25 октября 202220:59
Американский предприниматель Илон Маск планирует закрыть сделку по покупке соцсети Twitter 28 октября.
Маск берет в кредит у банков $13 млрд. Отмечается, что подготовка кредитного соглашения находится в процессе подписания.
В апреле Маск предложил $44 млрд долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%.
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25 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru