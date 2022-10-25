Белый дом не ведет проверки деятельности Маска из-за его позиции по Украине

Ранее Маск предложил для урегулирования ситуации на Украине признать Крым частью РФ, провести референдумы под наблюдением ООН в Донбассе и южных регионах, закрепить за Украиной нейтральный статус.

При этом в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен якобы говорил с Путиным перед тем, как представить свой план по украинскому кризису. Маск опроверг эти сообщения, заявив, что разговаривал с Путиным лишь однажды: около 18 месяцев назад они поговорили о космосе.



