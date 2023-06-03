Икона «Троица» останется в Храме Христа Спасителя на год

Ранее из-за противодействия переноса иконы «Троица» Андрея Рублева в Храм Христа Спасителя лишился своих постов в РПЦ протоиерей Леонид Калинин. В России усмотрели политический контекст в церковном решении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для большого количества верующих в стране икона «Троица» Андрея Рублева является большой святыней, сообщает РИА Новости. По его словам, решение о передаче образа Русской православной церкви (РПЦ) было продиктовано гуманитарными соображениями и «согласовывалось с главой государства».

До этого РПЦ объявила о решении президента России передать ей знаменитую икону Андрея Рублева — «Троица», написанную в XV веке. Икону выставят в Храме Христа Спасителя 4 июня. В дальнейшем шедевр будет отреставрирован, а потом передан в Троице-Сергиеву лавру, передает «Радиоточка НСН».

