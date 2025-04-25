СМИ: Полиция Берлина захотела запретить советские и российские флаги 8 и 9 мая
Берлинские полицейские захотели запретить демонстрацию российской и советской символики во время празднования Дня Победы 8 и 9 мая, сообщило издание Berliner Morgenpost.
Согласно публикации, конкретный приказ еще не готов, но он уже в финальной стадии обсуждения. Запрет введут в третий год подряд в районах, где расположены советские мемориалы и захоронения солдат Красной Армии. Он будет действовать оба дня: 8 и 9 мая.
Уточняется, что помимо флагов хотят запретить демонстрировать любые флаги с упоминанием России, надевать георгиевские ленточки, военную форму и использовать в одежде буквы V и Z. Все эти символы считаются «агрессивной поддержкой войны» против Украины.
Ранее в Германии захотели провести День Победы без российского посла, напоминает НСН.
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