Посол Антонов заявил, что США не рассматривают предложения России по дипмиссиям

По его словам, отъезд российских дипломатов из США, который будет осуществлён в конце июня текущего года, станет серьёзным ударом по работе дипмиссии РФ в Соединённых Штатах.

Ранее Антонов заявил, что американские власти по рекомендации Госдепа отказались проводить торжественную церемонию в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, сообщает RT.