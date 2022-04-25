Посол Антонов заявил, что США не рассматривают предложения России по дипмиссиям

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не рассматривает предложения Москвы по работе дипломатических миссий, сообщает РИА Новости.

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По его словам, отъезд российских дипломатов из США, который будет осуществлён в конце июня текущего года, станет серьёзным ударом по работе дипмиссии РФ в Соединённых Штатах.

Ранее Антонов заявил, что американские власти по рекомендации Госдепа отказались проводить торжественную церемонию в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:ДипломатияРоссийское ПосольствоПосолАнатолий Антонов
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