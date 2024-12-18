ИИ классифицировал обращения россиян к Путину для «Прямой линии»
Искусственный интеллект изучил и классифицировал вопросы, которые россияне направляют на «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным, сообщает «РЕН ТВ».
Нейросети впервые подключили к их обработке. Вопросы зависят от возраста граждан. Тех, кому до 18, как правило, беспокоят проблемы образования. Россияне до 35 лет пытаются решить жилищные вопросы, старшее поколение интересуется социальной политикой и здоровьем.
В топе самых актуальных тем: жилье, коммунальные услуги, внешняя и внутренняя политика РФ, медицина.
Также стало известно, что нейросеть GigaChat впервые подключили к обработке обращений, поступающих на прямую линию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru