«Ясно, к чему готовиться»: Путин узнал о вопросах, поступающих на «Прямую линию»
Президент РФ Владимир Путин посетил выставку, посвящённую развитию технологий генеративного искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что главе государства продемонстрировали работу нейросети GigaChat, которую впервые подключили к обработке обращений, поступающих на «Прямую линию».
«Почти 30% соцобслуживание и защита, медицина, качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура... Ясно, к каким вопросам нужно готовиться», – так Путин прокомментировал результаты обработки сообщений.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что большую часть вопросов на «Прямую линию» направили женщины, сообщает RT.
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