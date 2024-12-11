«Ясно, к чему готовиться»: Путин узнал о вопросах, поступающих на «Прямую линию»

Президент РФ Владимир Путин посетил выставку, посвящённую развитию технологий генеративного искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что главе государства продемонстрировали работу нейросети GigaChat, которую впервые подключили к обработке обращений, поступающих на «Прямую линию».

«Почти 30% соцобслуживание и защита, медицина, качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура... Ясно, к каким вопросам нужно готовиться», – так Путин прокомментировал результаты обработки сообщений.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что большую часть вопросов на «Прямую линию» направили женщины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектВладимир ПутинПрямая Линия С Владимиром ПутинымПресс-конференция Путина

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