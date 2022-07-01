В Египте акула напала на туристку из Австрии

В Египте акула напала на девушку из Австрии, откусив ей руку и ногу. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

На Сейшелах акула напала на туристку

В сообщении канала опубликованы видео с места происшествия. Вода в море на месте атаки окрашена кровью.

Девушку экстренно госпитализировали. Купание и другие активности в месте происшествия в настоящее время запрещены.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НападениеЕгипет
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