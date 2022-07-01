В Египте акула напала на туристку из Австрии
1 июля 202223:55
В Египте акула напала на девушку из Австрии, откусив ей руку и ногу. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.
В сообщении канала опубликованы видео с места происшествия. Вода в море на месте атаки окрашена кровью.
Девушку экстренно госпитализировали. Купание и другие активности в месте происшествия в настоящее время запрещены.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru