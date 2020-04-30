«Их условия для России унизительны». Онищенко указал ВОЗ на её место

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала условия для постепенного ослабления карантинных ограничений в России. Как заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович, делать это после 12 мая можно будет только при условии ежедневного снижения количества новых заболевших. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН резко отреагировал на заявление Вуйнович.