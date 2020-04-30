«Их условия для России унизительны». Онищенко указал ВОЗ на её место
Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке в эфире НСН подчеркнул, что наша страна не нуждается в советах из-за рубежа.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала условия для постепенного ослабления карантинных ограничений в России. Как заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович, делать это после 12 мая можно будет только при условии ежедневного снижения количества новых заболевших. Об этом сообщает ТАСС.
Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН резко отреагировал на заявление Вуйнович.
«ВОЗ – это мировое сообщество экспертов. Ставить нам условия она не может. Мы не нуждаемся в их оценках и рекомендациях, мы живем своей жизнью. Всемирная организация здравоохранения должна заниматься, чем ей положено заниматься. Она создавалась чтобы мы при ее посредничестве оказывали помощь Африке. Нам она не нужна. Это была грубая ошибка, когда мы здесь открыли офис ВОЗ. Это унижение моей страны», - возмутился он.
Ранее Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал россиян в первые недели мая «уберечься от соблазна вопреки запретам пойти на шашлыки».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru