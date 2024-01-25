«Сначала стажировка»: Дворников-мигрантов предложили заменить на экс-заключенных
Иван Мельников в эфире НСН заявил, что к уборке улиц надо привлекать не заключенных, а освободившихся из колоний людей.
Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в эфире НСН заявил, что перед тем, как выпускать заключенных на волю, с ними должен работать психолог.
Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов предложил привлекать заключенных к уборке улиц. По его словам, дефицит работников в городских коммунальных службах составляет 60%. Мэр привел для сравнения в Москву, где, по его данным, в ручном труде по уборке улиц задействованы до 150 тысяч человек.
«Ресоциализация заключенных – большая и комплексная работа, одним из составляющих которой является труд, но только трудом проблему не решить. Сама идея задействовать в социальных работах заключенных – стандартный мировой опыт, но нужно понимать, что с заключенными в тюрьмах должны работать психологи, у заключенных должна быть возможность получения профессии, должны соблюдаться их права. Если заключенных перевоспитывать еще в тюрьме и постепенно внедрять в общество, то идея неплохая. Просто выпустить на улицу заключенных для уборки улиц – плохая идея. Думаю, часть этих заключенных просто сбегут, другая часть может что-то набедокурить, совершив более тяжкое преступление. Можно получить последствия похуже, чем заснеженные улицы», - сказал собеседник НСН.
По его словам, сфера ЖКХ могла бы официально брать на работу ранее судимых людей. Мельников считает, что таким образом можно решить проблему избытка мигрантов.
«У нас многие компании очень неохотно берут на работу ранее судимых людей, это не самый лучший пункт для резюме. Тут как раз есть возможность отправить таких людей в сферу ЖКХ. Они будут стажироваться перед выходом из тюрьмы еще, а когда освободятся, их будут официально привлекать для уборки той же самой, для каких-нибудь ремонтных работ и так далее. Это будет возможность заработать человеку на хлеб, ему не придется идти заново воровать. Кроме того, многие говорят, что мы не можем заменить мигрантов. Так вот же и отличный вариант! Заключенных, которым выписаны принудительные работы, можно не помещать в тюрьмы, а увеличить количество часов этих работ. Если человек совершил не тяжкое преступление, если он не опасен для общества, ему как раз такие строительные и прочие работы в сфере ЖКХ и можно предложить», - заключил правозащитник.
Ранее УФСИН по Самарской области сообщило, что сборкой автомобилей «АвтоВАЗа» займутся заключенные, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуснуллин: новый корпус Третьяковки в Москве летом примет первых посетителей
- США и Великобритания ввели санкции против хуситов Йемена
- Бывшая возлюбленная Канье Уэста обвинила его в издевательствах
- Глава СПЧ призвал международные организации осудить Украину за сбитый Ил-76
- Пентагон заявил о смене формата военного присутствия в Ираке
- Доходы России от продажи зерновых культур в Китай выросли почти в четыре раза
- Американская компания Xerox потеряла $80 млн после ухода из РФ
- В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за кори
- Опрос: Удаленка позволила россиянам сократить расходы на 30-50%
- РФС будет обучать студентов футболу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru