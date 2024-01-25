«Сначала стажировка»: Дворников-мигрантов предложили заменить на экс-заключенных

Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов предложил привлекать заключенных к уборке улиц. По его словам, дефицит работников в городских коммунальных службах составляет 60%. Мэр привел для сравнения в Москву, где, по его данным, в ручном труде по уборке улиц задействованы до 150 тысяч человек.

«Ресоциализация заключенных – большая и комплексная работа, одним из составляющих которой является труд, но только трудом проблему не решить. Сама идея задействовать в социальных работах заключенных – стандартный мировой опыт, но нужно понимать, что с заключенными в тюрьмах должны работать психологи, у заключенных должна быть возможность получения профессии, должны соблюдаться их права. Если заключенных перевоспитывать еще в тюрьме и постепенно внедрять в общество, то идея неплохая. Просто выпустить на улицу заключенных для уборки улиц – плохая идея. Думаю, часть этих заключенных просто сбегут, другая часть может что-то набедокурить, совершив более тяжкое преступление. Можно получить последствия похуже, чем заснеженные улицы», - сказал собеседник НСН.