Матвиенко: Совет Федерации готов подключиться к амнистии для женщин-заключенных

Комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, она отметила, что Совет Федерации готов к совместной работе для скорейшего ввода необходимых изменений.

«Что касается возможной амнистии, мы готовы подключиться... чтобы как можно быстрее подготовить необходимые изменения», - сказала она.3

Ранее Путин в ходе заседания СПЧ допустил амнистию «некоторых категорий женщин», отбывающих наказание, призвал проработать этот вопрос и принять соответствующее решение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

