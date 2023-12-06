Матвиенко: Совет Федерации готов подключиться к амнистии для женщин-заключенных

Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности сенаторов подключиться вместе с Госдумой и Минюстом к работе по подготовке амнистии для женщин-заключенных, сообщает РИА Новости.

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Комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, она отметила, что Совет Федерации готов к совместной работе для скорейшего ввода необходимых изменений.

«Что касается возможной амнистии, мы готовы подключиться... чтобы как можно быстрее подготовить необходимые изменения», - сказала она.3

Ранее Путин в ходе заседания СПЧ допустил амнистию «некоторых категорий женщин», отбывающих наказание, призвал проработать этот вопрос и принять соответствующее решение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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