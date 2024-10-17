«Их миллионы!»: До 15% самозанятых воспользуются добровольными соцвзносами
Артем Кирьянов заявил НСН, что инициатива Минтруда имеет под собой основу в виде озабоченности самих самозанятых.
Количество самозанятых в России исчисляется миллионами, 10-15% из них будут готовы воспользоваться добровольными соцвзносами, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Минтруд предложил ввести добровольные взносы для самозанятых в рамках эксперимента по добровольному социальному страхованию для этой категории налогоплательщиков на случай временной нетрудоспособности, пишут «Ведомости». Размер взносов определен в 3,84% от страховой суммы, которая составит 35 000 или 50 000 рублей по выбору. То есть ежемесячный платеж составит 1344 или 1920 рублей. Кирьянов пообещал рассмотреть этот вопрос.
«Количество самозанятых уже исчисляется миллионами. Появляются нюансы, связанные с пенсионными перспективами и вопросами социального обеспечения. Эти вопросы мы обсуждаем на разных площадках. Думаю, что инициатива Минтруда имеет под собой основу в виде озабоченности самих самозанятых. Мы как депутаты не останемся в стороне, проведем в своих округах мероприятия, обсудим. Добровольность – это хороший формат, чтобы люди распоряжались своими средствами, которые будут направлены на вопросы социальной защиты. Это должно быть решением каждого. Я думаю, 10-15% от общего числа самозанятых могли бы такой возможностью воспользоваться», - рассказал он.
Ранее сообщалось, что Минтруд также выступил с инициативой об ограничении допуска самозанятых к опасным видам работ, напоминает «Радиоточка НСН».
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