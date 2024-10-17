«Их миллионы!»: До 15% самозанятых воспользуются добровольными соцвзносами

Артем Кирьянов заявил НСН, что инициатива Минтруда имеет под собой основу в виде озабоченности самих самозанятых.

Количество самозанятых в России исчисляется миллионами, 10-15% из них будут готовы воспользоваться добровольными соцвзносами, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Минтруд предложил ввести добровольные взносы для самозанятых в рамках эксперимента по добровольному социальному страхованию для этой категории налогоплательщиков на случай временной нетрудоспособности, пишут «Ведомости». Размер взносов определен в 3,84% от страховой суммы, которая составит 35 000 или 50 000 рублей по выбору. То есть ежемесячный платеж составит 1344 или 1920 рублей. Кирьянов пообещал рассмотреть этот вопрос.

СМИ: Минтруд предложил добровольные соцвзносы для самозанятых с 2026 года

«Количество самозанятых уже исчисляется миллионами. Появляются нюансы, связанные с пенсионными перспективами и вопросами социального обеспечения. Эти вопросы мы обсуждаем на разных площадках. Думаю, что инициатива Минтруда имеет под собой основу в виде озабоченности самих самозанятых. Мы как депутаты не останемся в стороне, проведем в своих округах мероприятия, обсудим. Добровольность – это хороший формат, чтобы люди распоряжались своими средствами, которые будут направлены на вопросы социальной защиты. Это должно быть решением каждого. Я думаю, 10-15% от общего числа самозанятых могли бы такой возможностью воспользоваться», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что Минтруд также выступил с инициативой об ограничении допуска самозанятых к опасным видам работ, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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