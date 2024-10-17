СМИ: Минтруд предложил добровольные соцвзносы для самозанятых с 2026 года
Минтруд подготовил законопроект о проведении эксперимента по добровольному социальному страхованию для самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.
По данным издания, тариф страховых взносов предлагают установить на уровне 3,84% от страховой суммы в 35-50 тысяч рублей по выбору, ежемесячный платеж при этом составит 1344 или 1920 рублей. При желании самозанятый сможет подать соответствующее заявление в страховую компанию и в дальнейшем оплачивать взносы в размере выбранной суммы. При этом действие договора прекратится, если застрахованное лицо пропустить взнос за один месяц.
Соответствующую инициативу планируют внести в правительство в октябре 2024 года. Эксперимент могут начать с 1 января 2026 года и завершить в конце декабря 2028 года с окончанием режима «налога на профессиональный доход».
Ранее сообщалось, что Минтруд также выступил с инициативой об ограничении допуска самозанятых к опасным видам работ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru