СМИ: Минтруд предложил добровольные соцвзносы для самозанятых с 2026 года

По данным издания, тариф страховых взносов предлагают установить на уровне 3,84% от страховой суммы в 35-50 тысяч рублей по выбору, ежемесячный платеж при этом составит 1344 или 1920 рублей. При желании самозанятый сможет подать соответствующее заявление в страховую компанию и в дальнейшем оплачивать взносы в размере выбранной суммы. При этом действие договора прекратится, если застрахованное лицо пропустить взнос за один месяц.

Соответствующую инициативу планируют внести в правительство в октябре 2024 года. Эксперимент могут начать с 1 января 2026 года и завершить в конце декабря 2028 года с окончанием режима «налога на профессиональный доход».

Ранее сообщалось, что Минтруд также выступил с инициативой об ограничении допуска самозанятых к опасным видам работ, напоминает «Радиоточка НСН».

