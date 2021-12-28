Иностранцев будут выдворять из России за незаконную трудовую деятельность в 2022 году
С 1 января 2022 года иностранцев будут выдворять из России за незаконную трудовую деятельность. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
Они также будут оштрафованы на сумму до пяти тысяч рублей. После этого иностранным гражданам будет запрещен обратный въезд на территорию РФ.
Отмечается, что работодатели, которые приняли в компанию таких работников, будут вынуждены заплатить штраф на сумму до 800 тысяч рублей за каждого человека.
В ведомстве напомнили, что 31 декабря заканчиваются введенные Владимиром Путиным временные меры, которые позволяют иностранцам урегулировать свой правовой статус для законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru