Иностранцев будут выдворять из России за незаконную трудовую деятельность в 2022 году

Они также будут оштрафованы на сумму до пяти тысяч рублей. После этого иностранным гражданам будет запрещен обратный въезд на территорию РФ.

Отмечается, что работодатели, которые приняли в компанию таких работников, будут вынуждены заплатить штраф на сумму до 800 тысяч рублей за каждого человека.

В ведомстве напомнили, что 31 декабря заканчиваются введенные Владимиром Путиным временные меры, которые позволяют иностранцам урегулировать свой правовой статус для законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны.