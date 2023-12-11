Игру «Плюс Сити» от Яндекса за год скачали пять миллионов раз

В пресс-службе компании рассказали, что за год пользователи iOS и Android скачали приложение более пяти млн раз, украсили виртуальный город 179 млн объектов, поселили в нем свыше 79 млн персонажей и купили 67 миллионов машин.

Отмечается, что для игры регулярно придумываются новые объекты, которые увеличивают размеры игрового поля. А к первому дню рождения дизайнеры, в дополнение к игре «Три в ряд», добавили новую игру «Комбинатор».

«Мы долго готовились к этому обновлению, даже придумали новое здание... Необходимо объединять предметы друг с другом — от Кофе 3-в-1 до Вафельного рафа, от Стойки до Киоска 2.0 и далее, чтобы выполнить просьбы жителей «Плюс Сити», — рассказал CPO «Плюс Сити» Глеб Железин.

Ранее Яндекс Музыка назвала Anna Asti и рэпера A.V.G главными исполнителями года, а также объявила о вводе функции денежных пожертвований пользователей для артистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».