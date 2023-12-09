«Яндекс Такси» вложит 4 млрд рублей в привлечение водителей в декабре

«Яндекс Такси» потратит более 4 млрд рублей на привлечение водителей в декабре 2023 года, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, рассказали в пресс-службе компании.

Также компания временно откажется от части своей комиссии в пользу водителей из-за их дефицита в загруженный период.