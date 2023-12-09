«Яндекс Такси» вложит 4 млрд рублей в привлечение водителей в декабре

«Яндекс Такси» потратит более 4 млрд рублей на привлечение водителей в декабре 2023 года, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, рассказали в пресс-службе компании.

Также компания временно откажется от части своей комиссии в пользу водителей из-за их дефицита в загруженный период.

«Не мы им нужны, а они нам!»: В отрасли высказались о работе мигрантов в такси

Стоимость поездок на такси растет из-за нехватки водителей, заявили эксперты «Яндекс Такси» в опубликованном отчете. Аналитики указали на растущий дефицит водителей. Нехватка вызвана их переходов в другие сферы.

Также эксперты обратили внимание на снижение числа мигрантов в отрасли и растущие расходы на обслуживание автомобилей. По их данным, отрасли не хватает около 80 тысяч водителей.

Ранее Министерство внутренних дел России предложило запретить нелегальным мигрантам водить автомобиль и получать права, отмечает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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