«Яндекс Такси» вложит 4 млрд рублей в привлечение водителей в декабре
«Яндекс Такси» потратит более 4 млрд рублей на привлечение водителей в декабре 2023 года, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, рассказали в пресс-службе компании.
Также компания временно откажется от части своей комиссии в пользу водителей из-за их дефицита в загруженный период.
Стоимость поездок на такси растет из-за нехватки водителей, заявили эксперты «Яндекс Такси» в опубликованном отчете. Аналитики указали на растущий дефицит водителей. Нехватка вызвана их переходов в другие сферы.
Также эксперты обратили внимание на снижение числа мигрантов в отрасли и растущие расходы на обслуживание автомобилей. По их данным, отрасли не хватает около 80 тысяч водителей.
Ранее Министерство внутренних дел России предложило запретить нелегальным мигрантам водить автомобиль и получать права, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru