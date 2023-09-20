СМИ: Игоря Николаева перевели из реанимации в стационар

Певца Игоря Николаева перевели из реанимации в стационар после сделанной накануне операции. Telegram-канал Mash пишет, что угрозы жизни нет, состояние музыканта оценивается как среднее.

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Врачи прогнозируют, что 63-летний музыкант будет выписан через неделю-полторы, если послеоперационный период пройдет без осложнений.

Николаеву было проведено аортокоронарное шунтирование после обнаружения у него закупорки сосудов, отмечает канал.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СердцеОперация

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