СМИ: Игоря Николаева перевели из реанимации в стационар
20 сентября 202315:09
Певца Игоря Николаева перевели из реанимации в стационар после сделанной накануне операции. Telegram-канал Mash пишет, что угрозы жизни нет, состояние музыканта оценивается как среднее.
Врачи прогнозируют, что 63-летний музыкант будет выписан через неделю-полторы, если послеоперационный период пройдет без осложнений.
Николаеву было проведено аортокоронарное шунтирование после обнаружения у него закупорки сосудов, отмечает канал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru