Игорь Скляр опроверг информацию, что отправляется на фронт
Игорь Скляр опроверг информацию, ранее распространенную СМИ, о том, что собирается отправиться в зону спецоперации на Украину. Народный артист России заявил RT, что его уже «три дня достают».
По его словам, ему 64 года, у него военно-учётная специальность «рядовой-кавалерист», а кавалерии как рода войск сейчас уже нет.
Ранее о том, что Игорь Скляр якобы намерен поехать на фронт, сообщили «Народные Новости». Издание утверждало, что актер дал ему эксклюзивный комментарий, в котором рассказал, что «погрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучение и вперед на баррикады!».
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