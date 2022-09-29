Игорь Скляр опроверг информацию, что отправляется на фронт

Игорь Скляр опроверг информацию, ранее распространенную СМИ, о том, что собирается отправиться в зону спецоперации на Украину. Народный артист России заявил RT, что его уже «три дня достают».

По его словам, ему 64 года, у него военно-учётная специальность «рядовой-кавалерист», а кавалерии как рода войск сейчас уже нет.

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Ранее о том, что Игорь Скляр якобы намерен поехать на фронт, сообщили «Народные Новости». Издание утверждало, что актер дал ему эксклюзивный комментарий, в котором рассказал, что «погрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучение и вперед на баррикады!».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерыМобилизация
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