Игорь Шувалов анонсировал новые сокращения сотрудников ВЭБа

Между тем, ранее НСН писала, что более 300 миллионов человек в мире из-за пандемии коронавируса могут потерять работу до июля. Об этом сообщается в обновленном докладе Международной организации труда (МОТ). Её эксперты отмечают, что свыше 436 млн предприятий по всей планете сталкиваются с серьёзными рисками масштабных сбоев в работе. Кроме того, ещё 1,6 миллиарда потеряют средства к существованию из-за карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в эфире НСН не согласился с прогнозами Международной организации труда, отметив, что российские предприятия предпочитают снижение зарплат сокращению работников.

