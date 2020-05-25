Игорь Шувалов анонсировал новые сокращения сотрудников ВЭБа

10% сотрудников ВЭБ.РФ сократит в июле и завершит процесс трансформации госкорпорации. Как пишет РБК, с таким заявлением выступил глава госкорпорации Игорь Шувалов. Кроме того, по его словам, ВЭБ.РФ меняет структуру управления, перераспределяет силы в некоторых подразделениях, а также проводит аудит должностей. Так, госкорпорация отказался от водителей и дорогих медицинских страховок, отмечает Ura.ru. Руководство, включая самого Игоря Шувалова, стало ездить на личных автомобилях, подчеркивает РИА ФАН.

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Между тем, ранее НСН писала, что более 300 миллионов человек в мире из-за пандемии коронавируса могут потерять работу до июля. Об этом сообщается в обновленном докладе Международной организации труда (МОТ). Её эксперты отмечают, что свыше 436 млн предприятий по всей планете сталкиваются с серьёзными рисками масштабных сбоев в работе. Кроме того, ещё 1,6 миллиарда потеряют средства к существованию из-за карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в эфире НСН не согласился с прогнозами Международной организации труда, отметив, что российские предприятия предпочитают снижение зарплат сокращению работников.

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ФОТО: Екатерина Штукина//РИА Новости
ТЕГИ:СокращениеИгорь Шувалов
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