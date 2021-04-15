«Иезуитский прием». Генерал ФСБ оценил угрозы двойных терактов

Директор ФСБ Александр Бортников заявил об увеличении угрозы двойных терактов, когда после первого подрыва террористы дожидаются прибытия сотрудников правопорядка и совершают повторную атаку. Злоумышленники готовили подобную атаку в России, однако ее оперативно сумели пресечь, резюмировал руководитель спецслужбы.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что такая угроза существовала всегда.

«Мы много раз сталкивались с такими фактами, когда минировали не только объект, который привлечет внимание правоохранительных органов, но и тела погибших сотрудников. Эта угроза существовала, существует и, к сожалению, будет существовать. Это такой иезуитский прием, такая террористическая атака на людей, которые выполняют свои прямые служебные обязанности», - отметил он.