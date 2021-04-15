«Иезуитский прием». Генерал ФСБ оценил угрозы двойных терактов
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал НСН, почему террористы стали переходить к самым изощрённым формам атак.
Директор ФСБ Александр Бортников заявил об увеличении угрозы двойных терактов, когда после первого подрыва террористы дожидаются прибытия сотрудников правопорядка и совершают повторную атаку. Злоумышленники готовили подобную атаку в России, однако ее оперативно сумели пресечь, резюмировал руководитель спецслужбы.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что такая угроза существовала всегда.
«Мы много раз сталкивались с такими фактами, когда минировали не только объект, который привлечет внимание правоохранительных органов, но и тела погибших сотрудников. Эта угроза существовала, существует и, к сожалению, будет существовать. Это такой иезуитский прием, такая террористическая атака на людей, которые выполняют свои прямые служебные обязанности», - отметил он.
По его словам, угроза двойных терактов выросла на фоне того, что террористы пришли к самым изощренным формам. «Утрачены все морально-нравственные основы, самое главное – просто убить людей. Но, с другой стороны, в период чеченской кампании мы с этим сталкивались неоднократно», - подчеркнул генерал-майор ФСБ.
В то же время Михайлов отметил, что по сравнению с предыдущими годами готовность спецслужб к подобным атакам существенно улучшилась.
«Хотя сравнивать достаточно сложно, поскольку меняется оперативная обстановка. Она может усложняться, может упрощаться. Но сейчас количество предотвращенных терактов достаточно высокое. В последнее время мы не сталкивались с эффективной деятельностью террористов, направленной на уничтожение людей», - напомнил он.
Напомним, заявление директора ФСБ прозвучало в рамках Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. В связи с этим "Радиоточка НСН" выяснила у Михайлова, в каких именно странах можно ожидать повышенной опасности терактов.
«Сложно говорить обо всех странах СНГ, но всегда есть определенные зоны, для которых подобного рода "акции" характерны. Это, например, Таджикистан. Там, где сложная оперативная и политическая обстановка, можно ожидать всего, чего угодно», - отметил генерал-майор.
Накануне секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в Крыму сохраняется угроза терактов из-за действий США, ЕС и Украины. По его словам, это связано с антироссийской деятельностью ряда стран, что осложняет межнациональную и межконфессиональную обстановки, а также повышает вероятность совершения терактов.
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