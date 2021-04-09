Силовики задержали 14 человек по делу о подготовке теракта в Кисловодске
Уголовное дел по факту подготовки теракта в Кисловодске возбуждено в отношении 14 членов радикальной ячейки запрещённого в России международного религиозного объединения, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Фигурантами дела являются Даниил Камнев, Сабиля Мамедова, Тимурлан Гогуев, Гегам Ростомян, Амиль Газиев, Александр Баженов, Мурат Апсов, Рустам Аров, Исса Богатырев, Дмитрий Леденев, Гаджи Магомедов, Раджаб Магомедов, Абумуслим Фатуллаев и Иманали Хаджиев.
По версии следствия, организатором ячейки является Гогуев. Участники пропагандировали деятельности запрещённого религиозного объединения, вербовали новых участников, распространяли религиозную литературу. Камнев и его сожительница Мамедова планировали взрыв административного здания ОМВД России по городу Кисловодску.
Все фигуранты уголовного дела задержаны. В ходе обысков были обнаружены и изъяты запрещённая религиозная литература, стрелковое оружие, компоненты для изготовления взрывных устройств.
Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла в Кисловодске деятельность исламиста, который готовил теракт против силовиков. Вместе с ним были задержаны трое граждан РФ, которые финансировали боевиков.
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