МГУ вылетел из списка лучших вузов мира по качеству образования

При составлении рейтинга оцениваются качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, уровень научно-преподавательского состава, научную деятельность и прочие критерии.



Всего в новый список за 2022–2023 годы попали 17 российских вузов, лучший результат у МГУ, который набрал 78,6 балла и стал только 202-м. В прошлом рейтинге университет занял 194-е место с результатом 78,8 балла.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что беспрецедентное количество бюджетных мест будет выделено в российских вузах в 2022 году, сообщает RT.