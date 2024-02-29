«Мощный толчок»: Путин выделил на модернизацию ЖКХ рекордные за 30 лет триллионы
На данный момент около 13 миллионов квадратных метров жилья в России признаны аварийным, при этом показатель ежегодно увеличивается, заявил НСН Константин Крохин.
Новая программа расселения аварийного жилья и рекордное финансирование модернизации ЖКХ – правильные шаги для решения проблем, однако без частных денег не обойтись. Об этом НСН рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству разработать новую программу расселения из аварийного жилья. Он также сообщил о наращивании темпов модернизации коммунальной инфраструктуры, уточнив, что до 2030 года из федерального бюджета на эти цели направят 4,5 триллиона рублей. По словам Крохина, на данный момент около 13 миллионов квадратных метров жилья в России признаны аварийным. При этом показатель ежегодно увеличивается на один миллион квадратных метров, поэтому государству важно регулярно наращивать и финансирование расселения аварийного фонда.
«Почти во всех субъектах страны кроме 10 регионов-доноров нет ресурсов, чтобы расселить людей из аварийного жилья. Я бы оценивал действия на предмет того, как решалась задача при наличии средств. Только если деньги были, но проекты по расселению не реализованы – работа в субъектах выполнена неудовлетворительно. Сегодня у регионов не остается большой остаток средств, напротив, их не хватает. Государство должно увеличить темпы роста финансирования и объемы расселения, чтобы они опережали темпы износа, иначе доля аварийного фонда будет только расти», - пояснил он.
Собеседник НСН также положительно оценил и финансирование модернизации ЖКХ, уточнив, что для решения проблемы важны не только бюджетные, но и частные денежные средства.
«Я бы рассматривал это, как заявку государства, что оно готово участвовать в финансировании модернизации ЖКХ. Такой объем денежных средств выделяется впервые за тридцатилетнюю историю новой России. Это мощнейший толчок, который может привести к положительному результату, но не только бюджет должен нести нагрузку. К этим 4,5 триллионам рублей необходимо добавлять деньги инвесторов, при этом важно, чтобы частные компании охотно шли в отрасль. При наличии рычага со стороны государства и дополнительном финансировании участников рынка 4,5 триллиона превратятся, например, в 9 триллионов, такие объемы финансирования в течение 6 лет позволят решить проблему», - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что правительство направит 12 миллиардов рублей на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в регионах., напоминает «Радиоточка НСН».
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