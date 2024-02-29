«Мощный толчок»: Путин выделил на модернизацию ЖКХ рекордные за 30 лет триллионы

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству разработать новую программу расселения из аварийного жилья. Он также сообщил о наращивании темпов модернизации коммунальной инфраструктуры, уточнив, что до 2030 года из федерального бюджета на эти цели направят 4,5 триллиона рублей. По словам Крохина, на данный момент около 13 миллионов квадратных метров жилья в России признаны аварийным. При этом показатель ежегодно увеличивается на один миллион квадратных метров, поэтому государству важно регулярно наращивать и финансирование расселения аварийного фонда.

«Почти во всех субъектах страны кроме 10 регионов-доноров нет ресурсов, чтобы расселить людей из аварийного жилья. Я бы оценивал действия на предмет того, как решалась задача при наличии средств. Только если деньги были, но проекты по расселению не реализованы – работа в субъектах выполнена неудовлетворительно. Сегодня у регионов не остается большой остаток средств, напротив, их не хватает. Государство должно увеличить темпы роста финансирования и объемы расселения, чтобы они опережали темпы износа, иначе доля аварийного фонда будет только расти», - пояснил он.