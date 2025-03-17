Низкую квалификацию руководителей назвали главной причиной коммунальных аварий
Гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Василий Тихонов в беседе с NEWS.ru назвал низкую квалификацию глав муниципальных образований одной из ключевых причин коммунальных аварий, произошедших зимой 2023-2024 годов.
Тихонов посетовал на то, что для того, чтобы занять соответствующую должность, необходимо профильное образование, опыт же действий в чрезвычайных ситуациях не нужен.
Он также добавил, что обращался Госдуму и требовал обязать руководителей муниципальных образований заниматься повышением квалификации в вопросах ЖКХ, однако пока его инициатива так и не была принята.
Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин заявил, что сложившаяся система обращения жителей, столкнувшихся с отключениями воды и тепла в домах, не работает, в таких ситуациях людям стоит обращаться в прокуратуру. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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