«Идея существует». Песков оценил идею введения COVID-паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет официальной позиции по введению COVID-паспортов, сообщает RT.
По его словам, эта тема «циркулирует и её прорабатывают».
Также представитель Кремля напомнил, что в ходе ежегодной пресс-конференции у президента РФ Владимира Путина спрашивали про COVID-паспорта и эта тема была зафиксирована в перечне поручений, который был озвучен по итогам пресс-конференции.
«Вы знаете, что сама по себе идея введения ковидных паспортов и идея попытаться унифицировать эти подходы с другими странами существует», - рассказал Песков.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что с 5 февраля в регионе начнут выдавать людям, привившимся от коронавируса, специальные нтиковидные паспорта.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что введение COVID-паспортов, как немножечко неправильное и он будет ощущать себя «человеком второго сорта».
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