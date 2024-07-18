«Идеал семьи!»: Буцкая предложила ввести федеральную награду за любовь и верность

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ранее выступил с идеей ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Буцкая отметила, что лучше поощрять семьи, которые своим примером транслируют в общество традиционные семейные ценности.



«Я точно уверена, что надо поддерживать те семьи, которые показывают, что такое традиционные семейные ценности, которые всей своей жизнью продемонстрировали идеал сохранения традиционных ценностей, к которому надо стремиться. У нас есть день семьи, любви и верности, который мы отмечаем. Во многих регионах есть награда за любовь и верность, когда люди прожили вместе 25 лет и более. Эту практику точно надо продолжать! Нам нужно двигаться к единой федеральной награде за любовь и верность. Нужно, чтобы эти семьи были у нас героями. Это точно является одним из решений вопроса пропаганды сохранения традиционных семейных ценностей», - сказала собеседница НСН.

Ранее в России предложили прописать в толковом словаре русского языка понятие «традиционные ценности», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам замминистра юстиции РФ Всеволода Вуколова, работа над этим уже ведется, к ней привлекли ученых. Вуколов также отметил, что с понятиями традиционных ценностей необходимо определиться.

