Песков: Россия не станет инициировать понижение дипотношений с ФРГ

Как отметил представитель Кремля, Берлин не ведет речи о таких шагах.

«Я не думаю, что мы будем инициаторами. Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги», - считает Песков.

Ранее ФРГ бездоказательно обвинила Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига и решила закрыть генконсульство РФ в Бонне, напоминает Ura.ru.

