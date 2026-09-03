Песков: Россия не станет инициировать понижение дипотношений с ФРГ
3 сентября 202610:55
Юлия Савченко
Россия не станет инициировать понижение дипломатических отношений с Германией. Об этом заявил «Вестям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, Берлин не ведет речи о таких шагах.
«Я не думаю, что мы будем инициаторами. Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги», - считает Песков.
Ранее ФРГ бездоказательно обвинила Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига и решила закрыть генконсульство РФ в Бонне, напоминает Ura.ru.
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