Песков: Россия не станет инициировать понижение дипотношений с ФРГ

Россия не станет инициировать понижение дипломатических отношений с Германией. Об этом заявил «Вестям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, Берлин не ведет речи о таких шагах.

«Я не думаю, что мы будем инициаторами. Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги», - считает Песков.

Ранее ФРГ бездоказательно обвинила Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига и решила закрыть генконсульство РФ в Бонне, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:ГерманияРоссияДмитрий Песков

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