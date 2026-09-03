В Кубинке и Павловском Посаде БПЛА попали в многоквартирные дома
Беспилотники попали в два многоквартирных дома и на территорию завода в Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев на платформе «Макс».
Как отметил губернатор, за ночь над областью уничтожили 56 дронов.
«В Кубинке в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе произошло возгорание на восьмом и девятом этажах, также загорелся балкон на седьмом этаже», - отметил Воробьев.
Из здания эвакуировали десять человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Также беспилотник попал в многоквартирный дом в Павловском Посаде. Возгорания не произошло, в восьми квартирах были выбиты окна. Кроме того, в деревне Большое Буньково в Богородском округе дрон попал на территорию завода, возник пожар. На местах находятся пожарные и экстренные службы.
В ночь на 3 сентября российские военные уничтожили над регионами России 416 украинских БПЛА самолетного типа, отмечает Ura.ru.
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