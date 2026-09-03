В Кубинке и Павловском Посаде БПЛА попали в многоквартирные дома

«В Кубинке в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе произошло возгорание на восьмом и девятом этажах, также загорелся балкон на седьмом этаже», - отметил Воробьев.

Из здания эвакуировали десять человек, по предварительным данным, пострадавших нет.

Также беспилотник попал в многоквартирный дом в Павловском Посаде. Возгорания не произошло, в восьми квартирах были выбиты окна. Кроме того, в деревне Большое Буньково в Богородском округе дрон попал на территорию завода, возник пожар. На местах находятся пожарные и экстренные службы.

В ночь на 3 сентября российские военные уничтожили над регионами России 416 украинских БПЛА самолетного типа, отмечает Ura.ru.

