Россиянам объяснили, каких кур необходимо зарегистрировать
Галина Бобылева заявила НСН, что любые курицы должны быть зарегистрированы, чтобы избежать вспышек заболеваний.
Регистрация куриц – это вопрос биобезопасности, который касается каждого гражданина, заявила НСН генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.
Владельцам личных подсобных хозяйств не нужно приносить кур и кроликов в МФЦ или ветслужбу для постановки на учет — для регистрации достаточно обратиться в государственную ветеринарную службу, сообщили в Россельхознадзоре. С 1 сентября обязательный учет действует для хозяйств, где содержат более десяти голов домашней птицы или кроликов. Птицу можно учитывать группой. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность. Бобылева объяснила, для чего это было введено.
«Кто-то пошел в МФЦ регистрировать. Но у нас в документе Россельхознадзора все написано – правильно и грамотно. У нас сегодня вопрос обеспечения биобезопасности стоит на первом месте. Поэтому эта мера абсолютно верная, вспышки идут постоянные, если говорим про грипп. Если у вас десять куриц, не факт, что вы пойдете их продавать. Надо четко поддерживать эту меру безопасности, не важно – на даче у вас это или вы занимаетесь таким бизнесом. Не нужно подвергать сомнению принятый документ. Надо понимать, что вопрос биобезопасности – это вопрос продовольственной безопасности», - рассказала она.
Накануне в соцсетях появились кадры, как россияне несут в МФЦ своих куриц и петухов. Пользователи объяснили это требованиями Россельхознадзора по обязательной постановке на учет домашней птицы.
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