«Кто-то пошел в МФЦ регистрировать. Но у нас в документе Россельхознадзора все написано – правильно и грамотно. У нас сегодня вопрос обеспечения биобезопасности стоит на первом месте. Поэтому эта мера абсолютно верная, вспышки идут постоянные, если говорим про грипп. Если у вас десять куриц, не факт, что вы пойдете их продавать. Надо четко поддерживать эту меру безопасности, не важно – на даче у вас это или вы занимаетесь таким бизнесом. Не нужно подвергать сомнению принятый документ. Надо понимать, что вопрос биобезопасности – это вопрос продовольственной безопасности», - рассказала она.

Накануне в соцсетях появились кадры, как россияне несут в МФЦ своих куриц и петухов. Пользователи объяснили это требованиями Россельхознадзора по обязательной постановке на учет домашней птицы.

