«И так всё знают!» Ветеран ФСБ удивился желанию ведомства отслеживать пассажиров такси

По закону ФСБ может получить абсолютно любую информацию от любой организации, новые постановления бессмысленны, заявил бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в разговоре с НСН.

ФСБ разработала проект постановления правительства России, дающий ведомству доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси, чтобы отслеживать пассажиров в целях безопасности. В частности, речь идет о мониторинге геолокации и данных о средствах платежа. Гусак назвал постановление излишней бюрократией.

«В законе о Федеральной службе безопасности написано, что у них есть право запрашивать всю информацию, получать на безвозмездной основе от предприятий, учреждений вне зависимости от форм собственности любую информацию, которая необходима для выполнения обязанностей. В ФСБ и так все знают. Народу беспокоиться не надо. Все и так прописано в законе, любую информацию можно затребовать», - отметил он.

По словам собеседника НСН, взаимодействие между ФСБ, городскими структурами и населением ухудшается. Он призвал не усложнять этот процесс новыми законами.