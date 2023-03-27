Путин поручил представить проект о цифровом удостоверении личности

Отмечается, что представить проект указа необходимо до 1 мая. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее, в феврале, Владимир Путин поддержал предложение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о разработке указа, регламентирующего использование в стране цифрового паспорта. Тогда глава ведомства Максут Шадаев рассказал российскому лидеру, что такие цифровые сервисы позволят оформить, например, цифровые водительские права, полисы ОМС и карты болельщика, сообщает НСН.

