Путин поручил представить проект о цифровом удостоверении личности
Российский лидер Владимир Путин поручил ФСБ и МВД представить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности гражданина России. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Отмечается, что представить проект указа необходимо до 1 мая. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.
Ранее, в феврале, Владимир Путин поддержал предложение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о разработке указа, регламентирующего использование в стране цифрового паспорта. Тогда глава ведомства Максут Шадаев рассказал российскому лидеру, что такие цифровые сервисы позволят оформить, например, цифровые водительские права, полисы ОМС и карты болельщика, сообщает НСН.
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