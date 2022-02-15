В России не нашли крепкого алкоголя в «пластике», который собрался запретить Совфед
Эксперты рынка алкогольной продукции объяснили НСН, что законодатели таким образом страхуются на будущее.
Введение штрафов за производство и продажу крепкого алкоголя в пластиковой таре носит превентивный характер, так как в России крепкого алкоголя в пластиковой таре нет в принципе, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, появление в КоАП новой статьи, согласно которой появится штраф – не более чем одна из возможных мер борьбы с нелегальной алкогольной продукцией в перспективе.
«В России не производили, не производят и не собираются производить алкоголь в пластике. Правда, на сегодняшний день инициаторы этого закона действуют «на всякий случай» – вдруг, кто-нибудь соберётся? Но и собираться не собираются! Всё это ерунда полная! Дело в том, что на пластик им нет смысла переходить. Они просто с фирменной бутылки перейдут на обычную: пивную, стандартную водочную и так далее. Как это было в советское время, когда все бутылки водки были одинаковые», - уверен Дробиз.
По мнению президента Союза производителей алкогольной продукции Игоря Косарева, законопроект, в большей степени, направлен не на борьбу с крепким алкоголем в пластиковой таре. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт пояснил, кого именно коснётся нововведение.
«Основная суть законопроекта заключается в том, что заводы-производители стекла будут обязаны ставить своё клеймо на бутылку. То есть на сегодняшний день все заводы, которые производят тару, в соответствии с ГОСТом обязаны это делать, но никакого наказания за отсутствие клейма не предусмотрено. То есть те заводы, которые производят бутылки для нелегального алкоголя – они не ставят своё клеймо, чтобы к ним не приходили и не спрашивали – кому они поставили эту бутылку. И когда это будет сделано, то гипотетически может оказаться, что нелегальный алкоголь будет выгодно разливать в пластиковую тару. То есть это мера, которая в будущем не позволит нелегальному алкоголю уйти в «пластиковое» направление», - считает Косарев.
Госдума может принять сегодня, 15 февраля, законопроект «О внесении изменений в КоАП РФ», который будет касаться продукции с содержанием более 28% этилового спирта. Исключением станет тара размером не более 50 мл и импортная алкогольная продукция. Производителям спиртного в пластике будет грозить штраф в 100-200 тысяч рублей с возможной конфискацией предметов административного правонарушения. Для юридических лиц размер штрафа может составить до полумиллиона рублей с конфискацией или без таковой.
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