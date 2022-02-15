В России не нашли крепкого алкоголя в «пластике», который собрался запретить Совфед

Введение штрафов за производство и продажу крепкого алкоголя в пластиковой таре носит превентивный характер, так как в России крепкого алкоголя в пластиковой таре нет в принципе, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, появление в КоАП новой статьи, согласно которой появится штраф – не более чем одна из возможных мер борьбы с нелегальной алкогольной продукцией в перспективе.

«В России не производили, не производят и не собираются производить алкоголь в пластике. Правда, на сегодняшний день инициаторы этого закона действуют «на всякий случай» – вдруг, кто-нибудь соберётся? Но и собираться не собираются! Всё это ерунда полная! Дело в том, что на пластик им нет смысла переходить. Они просто с фирменной бутылки перейдут на обычную: пивную, стандартную водочную и так далее. Как это было в советское время, когда все бутылки водки были одинаковые», - уверен Дробиз.