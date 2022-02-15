В России хотят запретить производство и продажу крепкого алкоголя в пластике

По данным издания, Госдума 15 февраля может принять соответствующий законопроект «О внесении изменений в КоАП РФ», который будет касаться продукции с содержанием более 28% этилового спирта. Исключением — тара размером не более 50 мл и импортная алкогольная продукция.

Производящим спиртное в пластике нарушителям-должностным лицам будет грозить штраф в 100-200 тысяч рублей с возможной конфискацией предметов административного правонарушения, юридическим лицам — штраф от 300 до 500 тысяч с конфискацией или без таковой.

В профильном комитете Думы по госстроительству и законодательству подтвердили, что парламентарии поддержали законопроект, документ вынесен к рассмотрению Госдумой.

По оценкам специалистов, нововведение может повлиять на увеличение стоимости крепкой алкогольной продукции, пишет РИА ФАН. При этом эксперты отмечают, что изменения заметно ударят по нелегальному производству, так как в пластиковой таре производится в основном суррогатное спиртное.

