В России повысили минимальные цены на водку, бренди и коньяк
Минимальная розничная цена водки в России выросла с 243 рублей до 261 рубля за 0,5 литра. Соответствующий приказ Министерства финансов РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также документ устанавливает новую минимальную цену на бренди и коньяк - 348 рублей и 480 рублей, соответственно. В прошлом году они составляли 324 рубля и 446 рублей.
Минимальная отпускная цена водки увеличилась с 203 рублей до 214 рублей за 0,5 литра, а оптовая - с 210 рублей до 222 рублей. Минимальная отпускная цена на бренди выросла с 256 до 270 рублей, оптовая - с 269 до 284 рублей. Минимальная отпускная цена на коньяк - 371 рубль (ранее 352 рубля), оптовая - 391 рубль (ранее 370 рублей).
Ранее в Росалкогольрегулировании заявили, что чаще всего подделывается крепкая алкогольная продукция, а конкретно — водка, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru