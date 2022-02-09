ВШЭ: За 2021 год россияне выпили более 1,5 миллиардов литров крепкого алкоголя
За 2021 год россияне выпили 1,56 миллиардов литров крепкого алкоголя или 2,23 миллиарда бутылок. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ о нелегальном обороте крепких алкогольных напитков.
Исследователи отмечают, что россияне предпочитают выпивать дома. При этом основным каналом сбыта алкогольной продукции остается розничная торговля: на нее приходится 98% продаж. В ресторанах и кафе в 2021 году было продано примерно 45-65 миллионов литров крепкого алкоголя.
В ВШЭ добавили, что в течение последних лет продажи этой категории товаров в заведениях общественного питания и розничной торговли остаются существенно выше легального предложения этой продукции, что позволяет говорить о наличии на рынке значительного нелегального сектора.
Так, по оценке исследователей, в 2021 году объем этого оборота составил 611 миллионов бутылок - 27%. Всего в России в прошлом году было продано более двух миллиардов бутылок крепкого алкоголя.
Авторы исследования утверждают, что в результате введения обязательной маркировки общая прибыль честных участников рынка при сокращении нелегального оборота на 70% может вырасти на 17-18 миллиардов рублей в год. При этом из-за увеличения поступлений по акцизу на алкоголь доходы государства увеличатся на 73-79 миллиардов рублей в год.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,1 млн+166 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
10,7 млн+81 188 / сут.
- ВШЭ: За 2021 год россияне выпили более 1,5 миллиардов литров крепкого алкоголя
- Во Владивостоке более 400 рабочих эвакуировали из-за утечки аммиака
- В Рособрнадзоре рассказали о незначительных изменениях ЕГЭ
- Губернатор Новосибирской области заболел COVID-19
- СМИ рассказали об «угрозе возмездия» Европе со стороны России
- Постпред РФ при ООН: Запад накачивает Киев наступательным оружием
- МОК перенес церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов
- В Китае потребовали от США аннулирования плана продажи вооружений Тайбэю
- Стал известен продукт, за один раз снижающий уровень холестерина
- Постпред РФ: Европа нуждается в «Северном потоке-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru