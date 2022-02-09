ВШЭ: За 2021 год россияне выпили более 1,5 миллиардов литров крепкого алкоголя

За 2021 год россияне выпили 1,56 миллиардов литров крепкого алкоголя или 2,23 миллиарда бутылок. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ о нелегальном обороте крепких алкогольных напитков.

Исследователи отмечают, что россияне предпочитают выпивать дома. При этом основным каналом сбыта алкогольной продукции остается розничная торговля: на нее приходится 98% продаж. В ресторанах и кафе в 2021 году было продано примерно 45-65 миллионов литров крепкого алкоголя.

В ВШЭ добавили, что в течение последних лет продажи этой категории товаров в заведениях общественного питания и розничной торговли остаются существенно выше легального предложения этой продукции, что позволяет говорить о наличии на рынке значительного нелегального сектора.