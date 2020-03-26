И штрафы, и уголовку. Адвокат о нарушении карантина

«С введением штрафов я согласен. Но прежде нужно провести более четкую профилактическую работу, на упреждение подобных правонарушений, чтобы люди реально понимали, что такое коронавирус, чем он опасен. Штрафы, я считаю, должны быть от 3000 рублей, если гражданин впервые привлекается, и до 15-20 тысяч. Для юрлиц, организаций, которые подвергают опасности своих сотрудников, – от 100 до 500 тысяч рублей», - сказал юрист.

Особое внимание нужно тем, кто возвращается из-за границы. «В первом списке должны быть те, кто прилетает из-за границы. Они все есть в базах. Эти базы должны быть напрямую соединены с нашими поликлиниками. Если человек приезжает, он должен в течение суток встать на учет. Если не встал – это первый признак, что он не выполнил предписание государства. А если два раза в течение года нарушил правила самоизоляции, то на третий нужно привлекать к уголовной ответственности», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о штрафах и уголовной ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.

