ФК «Эвертон» оштрафовали на 46,4 млн евро за финансовые нарушения

Английский футбольный клуб «Эвертон» получил штраф в размере 40 млн фунтов стерлингов (46,4 млн евро) за финансовые нарушения в сезоне-2021/22. Об этом пишет журнал The Lawyer.

Ранее «Эвертон» оштрафовали на 10 очков в Английской премьер-лиге за убытки в 124 млн фунтов (около 142 млн евро) в 2019-2022 годах при допустимых убытках не более 105 млн фунтов. Позднее команда подала апелляцию, и наказание сократили до 6 баллов.

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По данным The Lawyer, «Эвертон» должен выплатить многомиллионный штраф клубу «Бернли», который в суде смог доказать, что не вылетел бы из АПЛ при своевременном снятии с оппонента 10 очков. Команда назвала решение в корне ошибочным и обжаловала его.

«Клуб не согласен с выводами о том, что вылет "Бернли" из премьер-лиги в мае 2022 года был вызван спортивным преимуществом, полученным... из-за нарушения правил о прибыли и устойчивом развитии», - заявили в «Эвертоне».

Команда добавила, что эта ситуация создает опасный и неработоспособный прецедент для английского футбола.

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ФОТО: РИА Новости
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