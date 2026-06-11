ФК «Эвертон» оштрафовали на 46,4 млн евро за финансовые нарушения

По данным The Lawyer, «Эвертон» должен выплатить многомиллионный штраф клубу «Бернли», который в суде смог доказать, что не вылетел бы из АПЛ при своевременном снятии с оппонента 10 очков. Команда назвала решение в корне ошибочным и обжаловала его.

«Клуб не согласен с выводами о том, что вылет "Бернли" из премьер-лиги в мае 2022 года был вызван спортивным преимуществом, полученным... из-за нарушения правил о прибыли и устойчивом развитии», - заявили в «Эвертоне».

Команда добавила, что эта ситуация создает опасный и неработоспособный прецедент для английского футбола.

