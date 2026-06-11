ФК «Эвертон» оштрафовали на 46,4 млн евро за финансовые нарушения
Английский футбольный клуб «Эвертон» получил штраф в размере 40 млн фунтов стерлингов (46,4 млн евро) за финансовые нарушения в сезоне-2021/22. Об этом пишет журнал The Lawyer.
Ранее «Эвертон» оштрафовали на 10 очков в Английской премьер-лиге за убытки в 124 млн фунтов (около 142 млн евро) в 2019-2022 годах при допустимых убытках не более 105 млн фунтов. Позднее команда подала апелляцию, и наказание сократили до 6 баллов.
По данным The Lawyer, «Эвертон» должен выплатить многомиллионный штраф клубу «Бернли», который в суде смог доказать, что не вылетел бы из АПЛ при своевременном снятии с оппонента 10 очков. Команда назвала решение в корне ошибочным и обжаловала его.
«Клуб не согласен с выводами о том, что вылет "Бернли" из премьер-лиги в мае 2022 года был вызван спортивным преимуществом, полученным... из-за нарушения правил о прибыли и устойчивом развитии», - заявили в «Эвертоне».
Команда добавила, что эта ситуация создает опасный и неработоспособный прецедент для английского футбола.
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