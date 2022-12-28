«И опять тишина!»: «Кривая линия НСН» пробуждает губернаторов от предновогодней спячки

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев всегда оперативно отвечает на запросы НСН, подавая пример коллегам. Правда, оказалось, что не всегда его слово становится законом для подчиненных.

В ответ на запрос о гремящих по ночному Краснодару мусоровозах не только губернатор, но и Роспотребнадзор велели мусороуборочной компании устранить нарушения, однако тысячи жителей города по-прежнему не спят.

«Перемен нет, я давеча ночью выходил охотиться на мусоровоз, но на этот раз он уехал из района около четырех утра. Он также курсирует по ночам вместо вечера. У нас родился маленький ребенок еще один, я поставил новое окно в комнате, где мы спим, после чего шума стало меньше процентов на 30, но все равно шум серьезный. Когда ребенок просыпается, а это частенько, я знаю, что они здесь, что мусоровозы все еще с нами. Спасибо большое, что тратите время на этот вопрос, будем надеяться, что он решится», - сказал НСН Максим Рапаев.

НСН направит повторный запрос по данному вопросу в прокуратуру и губернатору.

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В октябре мы рассказывали об «истории с душком», развернувшейся в Курске. Более 40 семей, вселившись в новый дом, обнаружили, что он подключен к канализации и воде только на бумаге, а по факту нечистоты хлынули в подвал.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в ответ на запрос НСН подключил к решению ситуации мэра города, в Минстрое России пригрозили застройщику судом, была выделена земля под строительство канализации, однако люди по-прежнему остаются «на пороховой бочке», поскольку колодцы вновь переполнены.

«Не бросайте нас, поскольку кроме федерального уровня, на местном нам никто не хочет помогать. Благодаря вам они начали реагировать. После того, как информацию озвучили в эфире "НАШЕго радио" и других радиостанций, буквально через несколько дней к нам приехали замоблпрокурора, прокурор города и администрация ходила. Возбудили уголовное дело, но пока ни шатко, ни валко. Двух миллионов рублей, которые украли у дольщиков, хватило бы, чтобы довести до ума КНС. А сейчас они успокоились, переложили ответственность, и опять тишина, никто ничего не делает», - посетовал на условиях анонимности один из собственников.

НСН продолжает держать ситуацию на контроле.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев через раз отвечает на запросы НСН, и результат пока оказывается таким же.

Власти Химок не отказались от планов построить детсад на территории гимназии, уничтожив стадион.

А ситуация с не работавшей с сентября школой в подмосковной Андреевке решена наполовину. Ее все-таки отремонтировали и открыли для тысячи с лишним детей в конце ноября, однако вскоре по стенам пошли трещины, а в одном из классов чуть не обвалился потолок.

Жители подмосковной деревни Павловское жаловались на мусорный полигон, из-за смрада от которого у детей начался кашель. После запроса НСН мусор наконец-то начали вывозить, однако лишь весной станет понятно, насколько решилась эта ситуация.

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Тем не менее, эти губернаторы пытаются решать вопросы, а антигероями предновогоднего отрезка «Кривой линии» стали глава Челябинской области Алексей Текслер и глава Минприроды Александр Козлов.

Текслер уже четыре месяца игнорирует запрос НСН о проблеме с «черной водой» в Вишневогорске. Очистные сооружения там до сих пор не работают, при этом местные власти сочли «обоснованными» тарифы, в соответствии с которыми жители рабочего поселка платят за грязную и плохо пахнущую холодную воду по 3 тыс. рублей в месяц.

Ну а пресс-служба Минприроды назвала официальный запрос СМИ «злоупотреблением». На Большой Грузинской демонстративно отказались разбираться с экологической ситуацией в станице Тамань, таким образом то ли подставив министра, то ли выразив его позицию.